AccuWeather: ущерб от лесных пожаров в Калифорнии вырос до $275 млрд

Сумма ущерба от неутихающих пожаров в Калифорнии увеличилась до $250-275 млрд. Такую оценку результатам стихийного бедствия дал сервис наблюдения за погодой AccuWeather, его сообщение процитировало РИА Новости.

«AccuWeather увеличил предварительную оценку общей суммы ущерба и экономических потерь <…> из-за быстро распространяющихся, усиливаемых ветрами пожаров на юге Калифорнии», — говорится в сообщении.

Признанные самыми масштабными в истории штата лесные пожары начались в Лос-Анджелесе 7 января. Тогда огонь уничтожил более 12,3 тыс. строений и унес с собой свыше 24 жизней. В том числе сгорели дома голливудских актеров: Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис, Мела Гибсона и многих других.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что на восстановление Лос-Анджелеса уйдут десятки миллиардов долларов.