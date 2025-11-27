Ад после операции: россиянка едва не умерла от разрыва желудка

В Ноябрьской городской больнице проведена уникальная экстренная операция, спасшая жизнь пациентке с тяжелейшим осложнением после гастрошунтирования. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Жительница Ямала, перенесшая операцию по уменьшению желудка в другом регионе, спустя несколько дней после возвращения домой была доставлена в медучреждение с симптомами острой боли и резкой слабости.

Обследование выявило критическое состояние: расхождение швов после шунтирования желудка привело к развитию перитонита и тяжелого сепсиса. Для борьбы с инфекцией и сохранения жизни пациентки хирургическая команда в составе Леонида Панибратца, Андрея Иванова и Олега Головачева применила комплекс современных методик. Особенностью операции стало использование метода «открытого живота» в сочетании с системой локального отрицательного давления, позволяющей эффективно удалять избыточную жидкость, бактерии и продукты распада тканей.

Проведенное вмешательство потребовало длительного восстановления. Пациентка провела в стационаре 86 дней, в течение которых за ее состоянием непрерывно следили анестезиологи-реаниматологи. После выписки женщина продолжает амбулаторное наблюдение в поликлинике.

