Недели между жизнью и смертью: врачи вывели из месячной комы пациента с редким васкулитом

В Нижнем Новгороде врачи нескольких медицинских учреждений спасли 39-летнего пациента, который провел около месяца в коме из-за тяжелого, первоначально не диагностированного заболевания. О сложном клиническом случае сообщил в своем телеграм-канале представитель системы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов, передает ИА «Время Н» .

Мужчина был экстренно доставлен в Богородскую центральную районную больницу вскоре после возвращения из отпуска с симптомами острой респираторной инфекции — высокой температурой и сильным кашлем. Поскольку существовало подозрение на экзотическое инфекционное заболевание, его перевели в 23-ю инфекционную больницу Нижнего Новгорода для специализированного обследования. Там у пациента выявили двустороннюю пневмонию и критическое нарушение функции почек, что потребовало немедленного подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Состояние больного продолжало стремительно ухудшаться. Через сутки после госпитализации у него произошел полный отказ почечной функции, и медикам пришлось экстренно начинать заместительную почечную терапию — процедуру, которая выполняет функцию естественной фильтрации крови при неработающих почках. При этом стандартные анализы не подтверждали наличие инфекционного возбудителя, что делало ситуацию диагностически тупиковой.

Ключевую роль в установлении истинной причины болезни сыграли ревматологи из Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко. Специалисты диагностировали у пациента васкулит — аутоиммунное заболевание, характеризующееся иммунопатологическим воспалением стенок кровеносных сосудов. Этот диагноз объяснил весь комплекс угрожающих жизни симптомов.

Лечение осложнялось необходимостью крайне точного подбора дозировки лекарственных препаратов, поскольку малейшая ошибка в терапии могла привести к летальному исходу. Несмотря на все сложности, медицинской команде удалось достичь впечатляющих результатов: не только успешно вывести пациента из коматозного состояния, но и победить развившиеся на фоне основного заболевания бактериальный и грибковый сепсис — системную воспалительную реакцию организма на инфекцию. Врачи нормализовали мозговое кровообращение и добились восстановления самостоятельной работы почек, что позволило полностью отказаться от использования аппарата гемодиализа.

Благодаря слаженным действиям медиков разных специальностей у мужчины появился реальный шанс вернуться к полноценной жизни после перенесенного тяжелейшего испытания.

