Ад в детском саду: молодой воспитатель использовал доверие детей ради изнасилования

Томас Уоллер был приговорен к десяти годам лишения свободы за серию тяжких преступлений против воспитанников британского детского сада, где он работал воспитателем. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на The Mirror.

Летом прошлого года молодой человек, лишь несколько дней проработавший с детьми, сумел втереться в доверие к двум мальчикам и совершил над ними акты насилия. Помимо самого изнасилования, суд признал его виновным в двух эпизодах подстрекательства к действиям сексуального характера и создании непристойных фотографий. Разоблачение началось после того, как дети рассказали о случившемся родителям, что немедленно привело к аресту Уоллера.

На следствии преступник вел себя отстраненно и безэмоционально, на все вопросы следователей отвечая лаконичным «без комментариев» и не признавая своей вины.

Однако вещественные доказательства говорили сами за себя: генетический материал Уоллера был обнаружен на нижнем белье одного из пострадавших мальчиков. Кроме того, коллеги подтвердили, что в августе 2024 года подсудимый находился в туалетной комнате с одним из детей без видимой на то причины.

При аресте у воспитателя изъяли мобильный телефон, при проверке которого были обнаружены непристойные изображения другого мальчика, что свидетельствовало о системном характере его действий.

