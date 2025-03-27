Адам Кадыров из рук главы Росгвардии получил медаль «За боевое отличие»
Глава Росгвардии Золотов передал Адаму Кадырову медаль «За боевое отличие»
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Руководитель Росгвардии Виктор Золотов вручил медаль «За боевое отличие» Адаму Кадырову — сыну руководителю Чечни Рамзана Кадырова. О данном факте сообщила пресс-служба управления Росгвардии по республике.
Торжественная церемония прошла 27 марта на собрании, которое было приурочено ко Дню войск Нацгвардии России. Почетную ведомственную награду «За боевое отличие» Адам получил из рук директора ведомства Виктора Золотова.
Кадыров-младший имеет целый перечень различных орденов и медалей. Например, у него есть орден «Трудовая доблесть России», а еще он является Героем Чечни.
Ранее стало известно о том, что одна из улиц Грозного будет переименована в честь трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, который умер в марте в возрасте 49 лет.