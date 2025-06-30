Золотые пистолеты, стрельба и люксовые часы: как прошла свадьба Адама Кадырова

17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров еще 28 июня женился, но фотографии с этого мероприятия вызвали бурные обсуждения в социальных сетях только сейчас. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным журналистов, на Адаме Кадырове были эксклюзивные часы Jacob & Co. Billionaire Ashoka – их стоимость зависит от модификации изделия, а она доподлинно не известна на данный момент. Первая серия была создана в 2015 году, в этих часах было 260 бриллиантов, а стоимость превышала 1,4 млрд рублей. Есть и более новая модель – от 2020 года, на циферблате распложены уже 325 бриллиантов, а минимальная их стоимость составляет 2,1 млрд рублей. При этом, Ashoka выпустила серию из 18 часов два года назад, и уже последняя версия часов стоит около 157 млн рублей.

В 2023 года фирма Ashoka выпустила серию из 18 часов, минимальная стоимость которых – 2 млн долларов или 157 млн рублей. Но и на это не все – в сети уже гуляет видео со стрельбой из золотого пистолета, а сам Кадыров в этот момент, по данным журналистов, находился за рулем ограниченной серии Mercedes‑Benz G‑Class STRONGER THAN THE 1980s зеленого цвета Agave Green. Официально этих автомобилей в России нет.

Подробнее о том, как прошла свадьба, можно прочитать в материале.