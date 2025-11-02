Административные штрафы и международные связи Усольцевых попали в прессу

Глава пропавшей семьи из Красноярского края Сергей Усольцев неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения финансового и налогового законодательства. Большинство дел связано с деятельностью его компании ООО «Международный центр развития — Железногорск», сообщают « Известия ».

В конце 1990-х Усольцев участвовал в американской программе «Инициатива атомных городов», реализуемой в Железногорске Департаментом энергетики США. Позже он стал публично критиковать российскую экономическую политику. В интервью 2015 года Усольцев заявлял о том, что государство «душит» реальный сектор, а российская экономика может столкнуться с серьезным кризисом.

Пропавшую семью Усольцевых ищут уже месяц. По официальной версии, они погибли в результате несчастного случая, однако следов и останков пока не обнаружено. Существует версия, что Усольцевы могли уехать в США. Недавно стало известно, что глава семейства выходил на связь после исчезновения.

Ранее сообщалось, что пропавший Усольцев исчез в тайге перед подачей отчета по грантам.