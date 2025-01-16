Администрация Байдена провела совещание с командой Трампа

В Белом доме состоялась встреча администрации президента США Джо Байдена с командой избранного американского лидера Дональда Трампа. В рамках совещания обсудили ключевые моменты внутренней безопасности, включая теракты и распространение опасных патогенов. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома, передало РИА Новости.

«В течение двух часов нынешние и будущие члены кабинета обсуждали ряд сценариев, включая предотвращение и реагирование на террористические атаки, а также борьбу с патогенами, такими как птичий грипп», — говорится в сообщении.

На совещании отметили прямую взаимосвязь между инцидентами на родине и глобальными вызовами.

Как подчеркнули в Белом доме, главной целью встречи стала помощь в подготовке к защите страны новой команде, которая станет управлять США во главе с Трампом, начиная с 20 января этого года.

В совещании приняли участие главы ведомств и управлений администрации Байдена или заместители, а со стороны команды Трампа присутствовали кандидаты на посты руководителей госдепартамента, минобороны и другие будущие ключевые лица в администрации.

Ранее сообщалось, что Байден при уходе со своего поста собрался забрать грузовики документов.