Бывшая сотрудница администрации частично освобожденного от украинских боевиков города Курахово в ДНР Алина призналась в беседе с РИА Новости, что на гуманитарную помощь, которая поступала туда последнее время, могли рассчитывать только «свидомые украинцы».

Как поведала девушка, там горожанам, что составляли заявления на гуманитарную помощь на русском языке, Кураховская горадминистрация отказывала в ее выдаче. Такие указания присылали «сверху», отметила собеседница журналистов.

«Ранее я работала в Кураховской городской администрации. Во время активных боевых действий начальник военной администрации давал нам указания в выдаче гуманитарной помощи населению мирным. Если люди писали заявление на русском языке, было указание от руководства отказывать им в помощи, ничего не выдавать», — сказала она.

Алина призналась, что в числе отказников оказывались в том числе маломобильные люди и старенькие бабушки. Однако руководство администрации Курахово это мало волновало. И те и другие уходили — с пустыми руками.

Ранее сообщалось, что войска РФ блокировали группировку ВСУ на территории Кураховской ТЭС.