Украинские силы фактически заблокированы на территории ТЭС в Курахово Донецкой области. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

Группировка Вооруженных сил Украины оказалась в ловушке на территории тепловой электростанции (ТЭС) в Курахово, расположенной в Донецкой Народной Республике.

На этом объекте были созданы огневые позиции и укрытия, однако сейчас украинские военные не имеют возможности покинуть территорию станции.

Тепловая электростанция в Курахово введена в эксплуатацию еще летом 1941 года. Согласно данным из открытых источников, в 1990 году ее мощность достигла 1470 МВт. Станция работала на высоких параметрах пара.

Ранее российские морпехи захватили укрепленные позиции ВСУ в Курской области. Окопы, созданные противником, были зачищены. Недалеко от них осталась боевая техника НАТО.