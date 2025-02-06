Управление Панамского канала опровергло данные об отмене оплаты для американских судов

Руководство Панамского канала не вводило никаких правок в правила прохода судов. Об этом сообщило управление этого водного пути в своем аккаунте в социальной сети Х.

По утверждению администрации Панамского канала, все заявления Госдепа США о том, что американские суда будут пропускаться без взимания платы, не соответствуют действительности.

«Руководство Панамского канала, наделенное полномочиями устанавливать транзитные пошлины и другие сборы для транзита через канал, извещает, что не вносило в них никаких корректировок», — указано в релизе.

Управление добавило, что оно готово обсудить с США все вопросы, связанные с проходом по каналу военных кораблей.

Ранее Госдеп Соединенных Штатов заявил, что власти Панамы отменили все сборы для американских судов при их проходе через канал. Это сделано по инициативе Трампа, который уже заявлял о чрезмерных тратах американцев и необходимости взять Панамский канал под свой контроль.