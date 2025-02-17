Силовики провели массовые задержания на Савеловском рынке в Москве

В Москве силовики провели задержания более 100 мигрантов на Савеловском рынке, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Shot.

После прихода сотрудников ОМОН многие продавцы закрыли точки, а часть оставили свой товар на месте. Происходящее попало на видео: с людьми проводились беседы, находящихся на рынке забирали в служебный транспорт.

Как уточняет Shot, проверяли мигрантов на соблюдение законодательства и постановку на воинский учет. Однако официальные органы информацию об этом не подтверждали.

Напомним, что в России ужесточили миграционные правила. Изменения вступили в силу 5 февраля 2025 года. Нарушителей будут заносить в специальный реестр контролируемых лиц, а при повторном игнорировании закона приезжих будут депортировать. Наказать также смогут работодателя, допустившего нелегальную работу и трудоустройство иностранцев. Также расширили перечень причин для отказа во въезде.

Ранее сообщалось, что в бывшей школе в Жуковском Московской области выявили десять нелегальных мигрантов. Их выдворят из страны.