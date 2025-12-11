Администрация Тулы решила выселить супругу участника СВО из аварийного дома

В Туле разгорается скандал вокруг планов местных властей принудительно выселить из аварийного жилья супругу участника специальной военной операции. Информацию об этом распространило интернет-издание «Абзац», вызвав широкий общественный резонанс.

Алина Чудинова, жена российского военнослужащего, проживает в доме, который уже давно официально признан ветхим и непригодным для проживания. Несмотря на то что семья состоит в очереди на улучшение жилищных условий по одной из губернаторских программ, реальной помощи в виде сертификата или альтернативного жилья они так и не дождались. Вместо этого Чудиновой пришло извещение, которое, по ее мнению, фактически предваряет процедуру принудительного выселения.

«Я так понимаю, у администрации свои представления о том, как бороться с ветхим жильем и его жильцами», — с горькой иронией прокомментировала ситуацию россиянка.

Ранее Путин потребовал пресечь случаи выселения семей военнослужащих.