Адреналиновая ловушка: как зависимость от стресса ведет к выгоранию и болезням

Эксперт по биохакингу Мария Молоствова рассказала RuNews24.ru, что кратковременные выбросы адреналина действительно повышают продуктивность, улучшая концентрацию и выносливость. Однако постоянная работа в режиме аврала приводит к износу организма, особенно мозга, и потере чувствительности не только к адреналину, но и к состоянию покоя.

По словам эксперта, регулярная искусственная стимуляция оборачивается синдромом выгорания, хотя люди часто не связывают хроническую усталость с адреналиновой зависимостью, списывая ее на привычный жизненный темп.

Последствия проявляются в ослаблении иммунной системы, развитии гипертонии и других нарушений. Разорвать порочный круг можно через осознанное управление состоянием: ключевыми методами эксперт называет регулярные паузы в течение рабочего дня, медитацию, дыхательные практики для снижения стресса и нормализации сна, а также дозированную физическую активность, которая помогает безопасно утилизировать излишки гормона.

Молоствова подчеркнула, что устойчивая продуктивность возможна только при балансе между активностью и глубоким восстановлением.

