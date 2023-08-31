Адресное информирование избирателей продолжают проводить в Московской области

В Московской области продолжается адресное информирование избирателей в преддверии выборов губернатора. Об этом сообщили в соцсетях областной Избирательной комиссии.

В рамках данной работы члены участковых избирательных комиссий совершают подомовой обход жителей региона и приглашают граждан на выборы губернатора. Напомним, что в период проведения выборов Общественная палата Московской области обеспечит наблюдение на избирательных участках.

Ранее сообщалось, что участковые избирательные комиссии Московской области начали свою работу. В ведомстве уточнили, что члены участковых избирательных комиссий будут готовить помещения для голосования, принимать заявления о голосовании по месту нахождения и не только.