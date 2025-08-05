«Адское ожидание»: водители рассказали про кошмарную пробку на Крымском мосту

Нижегородские путешественники столкнулись с испытанием на подъезде к Крымскому мосту и рассказали, как пережили адские часы ожидания. Об этом пишет NewsNN.

Жительница города Дарья сообщила, что потратила четыре часа только на то, чтобы добраться до пункта досмотра, хотя сама проверка заняла не более пяти минут.

Как уточняет издание, со стороны материка скопилось более 2,8 тысячи автомобилей, а с крымской — свыше 1,2 тысячи. ГИБДД Краснодарского края рекомендует водителям планировать поездки в ночное время или выбирать альтернативный путь через Ростов-на-Дону.

Водители в соцсетях и чатах активно обсуждают сложившуюся ситуацию на Крымском мосту. Кто-то делится лайфхаками по выживанию в многочасовых заторах, другие шутят о ситуации. Многие указывают, что при поездке в Крым стоит на всякий случай иметь с собой перекусы, воду (2-3 литра на человека), повербанки и зарядки, а также базовую и индивидуальную аптечки.

Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали огромные очереди перед Крымском мостом сезонным явлением.