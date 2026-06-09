Отмечаем День России в Подмосковье: куда отправиться и что посмотреть

На День России в 2026 году жителей Подмосковья ждут продолжительные выходные — с 12 по 14 июня включительно. О том, какие мероприятия пройдут в городах региона в праздничный день, рассказывает интернет‑издание «Подмосковье сегодня».

Видное

12 июня 2026 года состоится большой праздник «С Россией в сердце». Он охватит Центральный и Расторгуевский парки, а также лесопарк «Высота». В Видном у кинотеатра «Искра» не только устроят музыкальную программу, но и проведут турнир по нардам. Гуляния также пройдут в Мисайлово, Володарском, Молоково и Боброво.

Для тех, кто предпочитает проводить выходные активно, стадион «Металлург» приготовил свою программу. 12 июня в 10:00 там стартует окружной турнир по футболу.

Возрастное ограничение всех мероприятий — 6+.

Одинцово

В День России, 12 июня, на территории Одинцовского городского округа состоится масштабный фестиваль «Плыви, Россия» (12+). Желающие смогут принять участие в массовом заплыве по Москве-реке на сапах, каяках и байдарках. Шестикилометровый маршрут пройдет через историческую «Русскую Швейцарию». Необходима предварительная регистрация.

Место проведения: Стадион «Спартак».

Фото: [ Медиасток.рф ]

Шатура

Центральными площадками 12 июня станут сквер «Олимпийский» в Шатуре, площадь перед СКЦ и парк «Крестов Брод» в Рошале, сквер Коробовского ДК в селе Дмитровский Погост.

Гостей ждут выступления творческих коллективов округа, тематические площадки и фотозоны, мастер-классы, а также фестивали и праздничные флешмобы.

Возрастное ограничение всех мероприятий — 0+.

Люберцы

В подмосковных Люберцах 12 июня, в День России, в Наташинском парке попытаются установить мировой рекорд по сценическому экстриму. «Русский Халк» Сергей Агаджанян будет лежа удерживать на себе двух атлетов, одновременно надувая до разрыва медицинские грелки.

Рекорд приурочили к Году дружбы народов России. В представлении также задействованы фитнес-тренеры Алан Алиев и Мария Каширцева — именно они станут дополнительным грузом для силача.

Возрастное ограничение — 6+.

Серпухов

Большую развлекательную программу анонсировали власти Серпухова в связи с предстоящим Днем России и юбилейный 60-м днем рождения города биологов Пущино, которые будут отмечаться в один день — 12 июня.

Гостей ждет гала-концерт у Дома ученых с 14:00, и интерактивные площадки, мастер-классы, игры и викторины на площади у ЦКР «Вертикаль», и, конечно, большой праздничный концерт. Хедлайнерами вечера станут вокалисты известной мужской группы «КВАТРО» ORIGINALS. Они выйдут на сцену в 20:00.

Возрастное ограничение — 6+.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Королев

В 12:00 в Бурковском Доме культуры состоится интерактивная концертно-анимационная программа, а в Библиотеке № 14 в это же время пройдет виртуальная экскурсия ко Дню России. В Центральном городском парке пройдет «Сказочный хоровод» — акция, посвященная русским сказкам М. Е. Салтыкова-Щедрина и Дню России, а также мастер-классы и концертная программа.

Возрастное ограничение — 6+.

Кашира

День России 12 июня пройдет в Каширском городском парке. Здесь пройдут основные мероприятия в честь государственного праздника. Жителей и гостей города ждут флешмоб, акция «Триколор», творческая мастерская, а также концертная программа и спортивное мероприятие «Движение вверх».

Кроме того, спортивная программа будет включать в себя соревнования по волейболу, стритболу, настольному теннису, тренировку по регби, а каждый желающий также сможет сдать нормативы ГТО.

Возрастное ограничение — 6+.

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