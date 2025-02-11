Адвокат американца Фогеля подтвердил его передачу США

Гражданина США Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду и хранение наркотиков, передали США. Об этом в интервью РИА Новости сообщил российский адвокат Дмитрий Овсянников.

Каким маршрутом американца доставят на родину, неизвестно. Другие детали передачи Фогеля не разглашаются.

Напомним, семья осужденного в России Марка Фогеля добивалась от властей включения своего родственника в список для обмена заключенными.

Ранее сообщалось о том, что работающий на СВО итальянский журналист Лучиди попросил Путина предоставить ему гражданство РФ.