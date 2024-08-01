Адвокат Бух: россиянина Винника нет в списке на обмен с США

Обвиненный в отмывании денег предприниматель Александр Винник остается под стражей в Америке, его не собираются обменивать. Об этом RT сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух.

Как отметил юрист, обмен заключенными между странами происходит по договоренности правительств между собой, но это не юридический и судебный процесс. В нем участвуют именно власти стран, поручения выполняют Госдеп и ЦРУ. Данных о гражданах, подлежащих обмену, нет в базе прокуратуры и в федеральных списках. Не нашли там и Александра Винника, но лишь по причине, что он содержится в муниципальном учреждении.

По словам адвоката российского бизнесмена, Винник пока остается в пределах США, информации о его вывозе нет. Его оставили под стражей.

Напомним, Александра Винника обвинили в отмывании денег с 2011 по 2017 год на территории США. Американский Минюст указывал, что речь о сумме более 9 миллиардов долларов. Махинации предприниматель мог совершать во время работы оператором криптобиржи BTC-e.

Ранее сообщалось, что десять россиян могут вернуться на родину в рамках обмена с Западом.