Адвокат пояснила, действительно ли выгодна покупка пенсионных баллов

Пенсионные выплаты положены каждому гражданину РФ по достижении им определенного возраста. По закону пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. При этом для каждого размер выплаты рассчитывается индивидуально. Адвокат Марина Буянова рассказала, как поступать, если начисленная пенсия оказалась ниже предполагаемой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, пенсионные выплаты имеют сложный механизм начисления, в связи с чем для создания претензий или перерасчета лучше обращаться к профильным специалистам. Однако чем больше оклад человек получает на работе, тем больше у него должна быть пенсия. В свою очередь увеличить сегодня размер пенсии можно, только устроившись на более высокооплачиваемую работу с получением белой зарплаты или оформив дополнительный уход за пенсионером, достигшим 80-летнего возраста.

Юрист добавила, что в начислении имеется множество нюансов. Однако существует возможность докупить пенсионные баллы, используемые для роста размера пенсии. Для этого необходимо подать в Социальный фонд заявление о добровольной уплате взносов и наряду с обязательными, тем не менее стоит помнить, что это обойдется недешево.

По ее мнению, имеет смысл использовать банковские вклады для увеличения размера пенсии, так как это даст большую прибыль. Но в целом высокая пенсия возможна, если у человека имеется высокий официальный доход.

Ранее депутат Бессараб заявила, что пенсию можно увеличить, работая после пенсионного возраста.