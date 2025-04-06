Адвокат Черных-Аипов предупредил об открытии аферистами «сезона охоты» на самокатчиков

С приходом весны активизировались мошенники, которые выдают себя за сотрудников несуществующей «самокатной полиции». Они требуют от нарушителей заплатить штраф, сообщил в интервью агентству «Прайм» адвокат Даниил Черных-Аипов.

Мошенники действуют по следующей схеме: они выявляют пользователей электросамокатов, которые нарушают правила дорожного движения, например, едут вдвоём на одном самокате.

«После этого они показывают нарушителю поддельные удостоверения и от имени „самокатной полиции“ требуют заплатить штраф на значительную сумму — например, в 100 тысяч рублей», — отметил юрист.

После того как они как следует запугают свою жертву, аферисты предлагают решить проблему на месте и якобы по более низкой цене.

Как сообщил юрист, наказания за несоблюдение правил использования средств индивидуальной мобильности определены в Кодексе об административных правонарушениях и варьируются от 800 до 1500 рублей в зависимости от тяжести проступка.

«Взимать их могут только сотрудники ГАИ, оформив протокол об административном нарушении и квитанцию», — напомнил Черных-Аипов.

Ранее сообщалось, что в Москве орудует самокатная лжеполиция, обирающая доверчивых подростков.