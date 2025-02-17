Адвокат Данильченко перечислила способы деления квартиры без скандалов

При разводе супругов, которые оформили ипотеку, возникает вопрос о разделе недвижимости и кредитных обязательств. Адвокат Виктория Данильченко перечислила ключевые способы решения указанной проблемы. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, прежде всего имеет смысл погасить ипотеку полностью или досрочно, в случае если остаток долга небольшой, впоследствии квартиру можно продать и разделить вырученные средства поровну или в иных долях по соглашению сторон. Кроме того, можно продать ипотечную квартиру до полного погашения кредита, тем не менее в этом случае нужно согласие банка, а также возможна уплата НДФЛ.

Юрист отметила, что можно заключить брачный договор или соглашение о разделе имущества.

Ранее в Госдуме предложили определять порядок общения детей с родителями при разводе.