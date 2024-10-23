Адвокат Добровинский: проверка Киркорова на пропаганду ЛГБТ обречена на провал

Mash сообщил, что в шоу Димы Масленникова артист Филипп Киркоров заявил молодому участнику с нарисованными усами провокационную фразу. Ее активисты посчитали неприемлемой и попросили МВД проверить Киркорова на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Юрист Александр Добровинский посмеялся над историей. По его словам, ничего критичного Киркоров не сказал, пропаганды здесь нет, а активисты услышали то, что хотели.

«Не знаю, знаком ли Филипп с этой организацией, про которую я первый раз слышу. Думаю, что это все обречено на провал, если не на PR «Сорок сороков». Это смешно просто. Проверка, рентген, МРТ. Это все, ни о чем. Ничего не будет», — сказал Добровинский.

Сам исполнитель подчеркивал, что ту самую фразу про котика и ротик якобы говорили в его детстве и она действительно носит только шуточный характер.

Ранее сообщалось, что Киркоров признался в использовании королевской власти на концертах.