Адвокат Ефремова высказался о состоянии актера

Юрист и представитель правовых интересов Михаила Ефремова Юрий Падалко в беседе с сайтом aif.ru прокомментировал новости про ухудшение здоровья актера. Он не подтвердил, что у звезды начались проблемы с речью.

Несколько дней назад, 14 октября, адвокат Ефремова сообщил об ухудшении его самочувствия. По словам юриста, звездный заключенный стал пропускать работу в швейном цеху из-за обструктивной болезни легких. Позже в СМИ появились новые подробности: якобы актер потерял способность говорить на фоне обострений.

«14 октября я давал интервью. Что могло нового быть за эти дни? Я не знаю. Изменений никаких нет больше. Пишут, что он не разговаривает. Я не знаю, откуда это взяли, я такого не говорил», – сказал Падалко.

Таким образом, информация о том, что Ефремов не может говорить, не подтвердилась.

Напомним, что актер отбывает срок в колонии за резонансное ДТП 2020 года. Тогда Ефремов столкнулся на встречной с другим транспортом на Садовом кольце. Было установлено, что звезда была в состоянии опьянения. Результатом стала смерть 60-летнего мужчины.

Ране сообщалось, что ФСИН опровергла информацию об ухудшении состояния Михаила Ефремова в тюрьме.