ФСИН опровергла ухудшение здоровья Ефремова

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья российского актера Михаила Ефремова, сообщил РБК со ссылкой на официальное заявление управления ведомства по Белгородской области.

По информации ФСИН, состояние артиста остается удовлетворительным. Также в нем не наблюдается отрицательной динамики.

«Распространяемая в СМИ информация о том, что у осужденного Михаила Ефремова якобы ухудшилось состояние здоровья, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее SHOT сообщил, что состояние здоровья актера резко ухудшилось. Отмечалось, что Ефремов испытывает трудности с дыханием и почти не может говорить. Об этом же РБК ранее сообщил адвокат артиста Юрий Падалко.

В июне 2020 года Ефремов стал виновником резонансного ДТП в центре Москвы, унесшее жизнь водителя фургона. В результате автокатастрофы, произошедшей из-за выезда Ефремова на встречную полосу, погиб 60-летний мужчина.

Экспертиза подтвердила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения в момент аварии. Суд признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако позднее приговор был смягчен до семи с половиной лет.

После вынесения приговора Ефремов пытался обжаловать его, ссылаясь на проблемы со здоровьем, но прокурор выступил против этого ходатайства, заявив, что смягчение наказания не может быть оправдано.

Ранее сообщалось, что общественники выступили против регистрации SHAMAN знака «Я русский».