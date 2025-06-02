Адвокат Гусева: из-за долгов и махинаций при покупке жилья его могут конфисковать

Хотя ситуаций, когда государство может конфисковать жилье, не так много, но основания для этого существуют, как объяснила Наталья Гусева, адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры», агентству «Прайм».

В первую очередь, она обратила внимание на то, что в соответствии с законодательством требования кредиторов не могут быть обращены на единственное жилье должника. Однако есть исключение: если у должника, признанного банкротом, есть роскошное жилье, то оно может быть предметом взыскания.

«Взамен кредиторы обязаны приобрести для должника альтернативное жилье по социальным нормам проживания», — указала Гусева.

Второй случай — продажа квартиры без согласия прежнего владельца. Это может произойти в результате различных мошеннических действий. Если суд обнаружит подделку документов и другие нарушения, то квартира будет изъята даже у тех, кто приобрел ее на законных основаниях.

В-третьих, если будет установлено, что сделка была проведена с нарушением законодательства, то новый владелец будет обязан вернуть квартиру предыдущему собственнику. Однако не во всех случаях это означает, что новый владелец сможет получить обратно свои деньги.

В связи с этим, при заключении любых операций с недвижимостью необходимо внимательно ознакомиться с законодательством и проверить все документы. Также важно не забывать о своевременном погашении кредитов, резюмировала юрист.

Ранее россиянам объяснили, как не лишиться квартиры при наследовании.