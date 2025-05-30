Россиянам объяснили, как не лишиться квартиры при наследовании

Проблемы, связанные с наследованием недвижимости, могут возникнуть у многих граждан. В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре) рассказали, как избежать ошибок и сохранить свои права на имущество. Советы ведомства приводит РБК.

Первое, что стоит помнить — собственник вправе оставить свою квартиру или другую недвижимость кому угодно без объяснения причин. Все это регулируется завещанием, которое становится действительным только после его оформления у нотариуса и открытия наследства.

Важно также знать, что несовершеннолетние дети имеют гарантированное право на обязательную долю в наследстве, даже если имущество оставлено кому-либо по воле наследодателя.

Если же на наследство наложены долги, ситуация усложняется. В этом случае наследники отвечают только в пределах стоимости наследственного имущества. Перед оформлением наследства нотариус запрашивает информацию о кредитах и обязательствах наследодателя, чтобы оценить, какие риски связаны с наследуемым имуществом.

Банк может наложить арест или изъять квартиру для погашения долгов, однако если это единственное жилье должника, то его изъятие ограничено законом. Также есть возможность покрыть часть или весь ипотечный долг через страховые выплаты по договору страхования жизни или ипотечного страхования, что повышает шансы сохранить квартиру.

Что касается муниципальных квартир, то их права принадлежат государству. Однако членов семьи, которые являются дееспособными, могут признать нанимателями жилого помещения при наличии соответствующего согласия остальных жильцов и соблюдении всех правил.

Еще одна распространенная проблема — утрата документов на недвижимость. В случае потери свидетельства или других важных бумаг, собственник может обратиться через портал «Госуслуги» или в многофункциональные центры (МФЦ) за их восстановлением. Официальные копии документов позволяют подтвердить свои права и упростить процедуру наследования.

Ранее сообщалось, что суд отказал оперной певице Марии Максаковой* в оспаривании собственности детей на элитную квартиру в Москве.

*Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом.