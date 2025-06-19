Адвокат из Москвы заплатил миллион за фальшивый пропуск на ПМЭФ

Правоохранители разбираются с продажей фальшивых пропусков на Петербургский международный экономический форум. Жертвой мошенника стал адвокат из Москвы, об этом рассказала «Фонтанка.ру».

Председатель одной из столичных коллегий адвокатов приехал на ПМЭФ, но так и не попал на мероприятие. На входе ему заявили, что пропуск является фальшивым. Бизнесмен сообщил, что приобрел пропуск за 1 млн руб. у директора ООО «Ситимаркет». Он обратился в полицию и подал заявление по этому поводу.

Журналистам стало известно, что предпринимателя задержали вечером в среду, 18 июня. Сейчас решается вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела.

Ранее шеф-повар Шмаков сообщил, что цены на обед на ПМЭФ, которые находятся в районе 6,5 тыс. руб., являются умеренными для подобного качества. По словам эксперта, средний чек в хорошем ресторане сейчас начинается от 6000 рублей, поэтому предложение ПМЭФ не выглядит завышенным для целевой и в основном крайне обеспеченной аудитории мероприятия.