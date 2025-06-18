Шеф-повар объяснил вопиющие цены за обед на ПМЭФ

Шеф-повар ресторана Savva Андрей Шмаков в беседе с «Газетой.Ru» заявил , что цены за один обед на ПМЭФ, которые назвали вопиющими, на самом деле «нормальные» и соответствуют рыночным реалиям премиального сегмента.

Стоимость обеда на Петербургском международном экономическом форуме в 6500 рублей вызвала бурное обсуждение в соцсетях, однако профессионалы ресторанного бизнеса считают такие цены абсолютно оправданными.

Так, шеф-повар Шмаков пояснил, что ключевой фактор стоимости — использование фермерской говядины, килограмм которой обходится заведению в 5000-7000 рублей, хотя в одной порции для человека 50 граммов мяса. По словам эксперта, особенность форумного кейтеринга заключается в комплексных затратах: помимо стоимости продуктов, в цену включены работа поваров, обслуживающего персонала, аренда оборудования, коммунальные платежи и социальные отчисления.

Как отмечает Шмаков, средний чек в хорошем ресторане сейчас начинается от 6000 рублей, поэтому предложение ПМЭФ не выглядит завышенным для целевой и в основном крайне обеспеченной аудитории мероприятия.

«Мы же просто это делаем из-за того, что есть формула фудкост, вот сколько стоит и за сколько надо продать. В эту формулу все входит. И задача любого шеф-повара — найти качественное, вкусное и со средней ценой продукт, чтобы сделать блюдо», — сказал он.

Отмечается, что меню итальянского ресторана на форуме включает три варианта закусок, супов и горячих блюд, включая вегетарианские позиции, а также десерт и напитки. Профессионал подчеркивает, что при оценке стоимости важно учитывать не только сырьевую составляющую, но и логистику временного ресторана, необходимость обеспечения безупречного качества и презентации блюд для взыскательной публики.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ на ПМЭФ впервые представит первый кроссовер Lada.