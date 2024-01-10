Адвокат Калинов предрек тюрьму Мамаеву за дебош в самолете

Футболист Павел Мамаев, ранее имевший проблемы с законом, может снова стать фигурантом уголовного дела. Об этом рассказал юрист Максим Калинов в интервью «Газете.Ru» .

Бывший футболист ЦСКА 10 января попался на буйном поведении в самолете. Он должен был вылететь из «Внуково», но взбесился из-за отказа бортпроводника принести детскую коляску. Когда всех пассажиров просили покинуть салон из-за некой неисправности на борту, то Мамев остался и кричал на экипаж, не стесняясь использовать нецензурную брань. В итоге самолет перенесли.

Как отметил Максим Калинов, футболист рискует снова оказаться за решеткой, если его дебош подтвердится. Пока информация была лишь в соцсетях и некоторых СМИ.

«К Мамаеву может быть применен пункт В статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации — это хулиганство, выразившееся в явном неуважении к обществу на борту воздушного судна. Здесь предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо исправительные работы либо лишение работы на срок до пяти лет», — объяснил адвокат.

Однако многое будет зависеть от итогов проверки, которую проводят правоохранители. Если вина спортсмена не будет доказана, то Мамаева никто не привлечет к ответственности.

Напомним, что Павел Мамаев проходил по уголовному делу о побоях и хулиганстве из-за двух драк в Москве на пару с Александром Кокориным. Футболисты получили 1,5 года и 1,6 года лишения свободы соответственно. Однако оба вышли раньше по УДО.

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