РИА Новости: Хамовнический суд отклонил иск к Ивлеевой

Хамовнический суд Москвы принял решение по коллективному иску о компенсации морального вреда в размере миллиарда рублей к блогеру Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет РИА Новости.

В СМИ получили информацию из пресс-службы суда о том, что исковое заявление известного актера Александра Иншакова и присоединившихся к иску лиц было возвращено определением от 9 января 2024 года.

Пресс-служба пояснила, что суд отклонил рассмотрение иска, поскольку не было подтверждения о проживании Анастасии Ивлеевой на территории района Хамовники. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о ее регистрации на территории другого субъекта Российской Федерации.

Иск возник после скандальной вечеринки в клубе «Мутабор», где участников призывали явиться в неглиже или в максимально открытой одежде. Это стало поводом для подачи иска о компенсации морального вреда. Однако, суд, ссылаясь на отсутствие данных о проживании Ивлеевой в районе Хамовники, вернул исковое заявление.

Напомним, что поступок Ивлеевой и других звезд шоу-бизнеса вызвал огромный резонанс в обществе. Российских граждан крайне возмутила вечеринка подобного формата на фоне специальной военной операции России на Украине.