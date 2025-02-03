Адвокат Карабанов назвал причины отсутствия доплаты пенсий жителям РФ

Глава Комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал критерии, которые могут весьма срезать размер пенсии жителей РФ в будущем. Адвокат Александр Карабанов рассказал, почему в настоящее время все меньше людей отстаивает свое право на достойную пенсию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, чаще всего работодатель ультимативно диктует сотрудникам условия работы и форму получения зарплаты, а в случае, если сотрудник не соглашается на такие условия, то его либо не принимают на работу, либо увольняют. Таким образом, сотрудник находится в зависимом состоянии перед работодателем, тем самым лишая себя возможности защищать собственные трудовые права. Кроме того, нередко работодатели предлагают серую схему заработной платы, при этом совершенно неясно, откуда берется та часть денег, которая выплачивается «в конверте». В такой ситуации работодателя можно привлечь к ответственности за выплату серой зарплаты и не начисление пенсионных взносов. Тем не менее в этом случае имеются некоторые нюансы. Так, ключевой риск привлечения к налоговой ответственности за сокрытие реального размера зарплаты и неполное удержание НДФЛ лежит на работодателе, однако при выявлении нарушений и доначислении налога его придется уплатить за свой счет. Но не стоит забывать и о том, что бывают ситуации, когда и самого работника могут проверить в связи с получением им серой зарплаты.

Юрист подчеркнул, что пенсионные выплаты вполне законно могут подвергаться взысканиям. Это относится к страховым пенсиям по старости и инвалидности, накопительной пенсии и срочных пенсионных выплат. При этом запрещено производить удержания из пенсии по случаю потери кормильца, компенсационных выплат стоимости проезда к месту лечения и обратно или в связи с уходом за нетрудоспособным членом семьи, ежемесячных денежных выплат.

По его мнению, максимальный размер взысканий, которые могут удерживать с пенсий, составляет не более 50% пенсионных выплат. Однако в случае взыскания алиментов возмещается вред, причиненный здоровью, смертью кормильца, или ущерб от преступления, вычеты могут достигать 70%.

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