Адвокат Карабанов назвал случаи, когда дачникам стоит опасаться за свои дома после принятия нового закона

В Подмосковье планируется принять закон о защите сельскохозяйственной земли от застройки, что даст возможность наиболее полно контролировать использование земли дачниками и владельцами домов в коттеджных поселках. Адвокат Александр Карабанов пояснил, как принятие нового закона отразится на владельцах земли и домов в Московской области. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, данный закон важен, поскольку за последние десятилетия зафиксировано значительное число самозахватов земель с сельхоззначением. Это несет опасность и в силу того, что возникает электрический коллапс.

Юрист подчеркнул, что с принятием нового закона снизится число незаконного использования земли, что положительно скажется на сельском хозяйстве страны в целом.

По его мнению, большей части граждан РФ в целом закон никак не коснется. Однако для этого необходимо, чтобы участок земли и все постройки на нем соответствовали требованиям законодательства. Кроме того, в случае приобретения участка земли за городом важно смотреть на легальность сделки, привлекая к этому профильного специалиста. Также необходимо помнить, что сельскохозяйственные земли нередко не подходят для того, чтобы жить на них круглогодично, а имеют конкретную направленность и сугубо целевое использование.

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