Подмосковным дачникам дали советы по установке печи

Об этом в интервью RT напомнил Никита Чаплин, председатель Союза дачников Подмосковья.

Владельцам загородных домов и дач, желающим установить печь, нужно знать о некоторых правилах.

В первую очередь, отметил Чаплин, нужно соблюдать расстояние от печи до стен и потолка. Если печь кирпичная, а дом деревянный, то расстояние между печью и стенами должно быть минимум 25 см.

Больше значение имеет материал, из которого изготовлена печь. Дымоходы должны быть выполнены из негорючего материала и выходить выше конька крыши, отметил он.

Чаплин тажке добавил, что кирпичные печи дольше служат и способны долго сохранять тепло, но они довольно дорого стоят. Металлические «буржуйки» проще в установке, но быстро остывают.

Пользуются популярностью керамические печи, сочетающие в себе плюсы первых двух видов.

Чтобы помещение хорошо прогревалось, печь нужно устанавливать в центре, заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что более 570 нарушений по нецелевому использованию земли устранили в Подмосковье с начала года.