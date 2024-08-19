Адвокат Карабанов рассказал о последствиях для курящего соседа на балконе

Весьма нередко жители многоквартирных домов жалуются на запах сигаретного дыма, исходящего от курящих на соседнем балконе жильцов и проникающего в жилые помещения через открытые форточки. В итоге некурящим жильцам приходится или закрывать окна, или договариваться с соседями, убеждая их выбрать иное место для курения. По словам адвоката Александра Карабанова, разобраться с курящими соседями можно и при помощи сотрудников полиции, потому как курить на балконе в России нельзя. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что курение также запрещено в подъезде и прочих общественных местах, прежде всего с точки зрения пожарной безопасности. Имеется определенный процент случаев возгорания, когда оно происходит именно из-за того, что люди бросают бычки, они попадают на балкон ниже, и начинается пожар. В случае если сосед не реагирует на просьбы и продолжает курить, то следует просто вызвать наряд полиции и сообщить о противоправном действии, а также противоправные действия можно зафиксировать на камеру мобильного телефона.

По мнению юриста, несоблюдение курильщиками правил пожарной безопасности создает риски для всех жильцов многоквартирного дома, в связи с чем подобное поведение необходимо профилактировать по максимуму. Тем не менее внутри своей квартиры человек курить все же может, так как данное пространство не является общественной зоной.

Он добавил, что люди могут свободно курить в специально отведенных для этого зонах, при этом в действительности подобных мест в городах РФ оборудовано довольно мало.

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