Адвокат Краснов пояснил, почему аренда ипотечной квартиры не подразумевает получение ее в собственность

В соцсетях вызвала волну обсуждений перепалка между арендатором и владельцем квартиры. Суть скандала в том, что арендатор узнал, что ежемесячные платежи, которые он исправно вносит, идут на погашение ипотеки именно этой квартиры, и решил, что является совладельцами квартиры. По словам адвоката Дмитрия Краснова, арендаторы не имеют права просить подобное, поскольку по договору аренды у них оговорено, что они платят столько, сколько там прописано, и куда идут данные средства, их не касается. Об этом сообщает «Общественная Служба Новостей».

Он добавил, что арендодатель должен выплачивать средства в рамках договора ипотеки. К тому же взаимоотношения арендополучателя с организацией, предоставившей возможность этой ипотеки, вообще отсутствуют.

По мнению юриста, это два разных вида правоотношений и судебной перспективы, требований не имеют.

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