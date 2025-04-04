Юрист Кваша пояснил, что нужно учитывать при сдаче ипотечного жилья в аренду

Сдача жилья в аренду является популярным методом повысить свой доход через пассивный заработок. Однако бывают ситуации, когда сдаваемое жилье находится в ипотеке, а деньги от аренды идут на погашение долга перед банком. По словам юриста Дмитрия Кваши, данная практика является законной и допустимой. Об этом сообщает "Общественная Служба Новостей».

Он отметил, что если в условиях договора имеется обязательство согласовывать аренду с банком, то необходимо неукоснительно его выполнять. В случае если нарушается указанное условие, то кредитный договор или договор ипотеки может быть расторгнут в одностороннем порядке в силу нарушения его условий.

По мнению юриста, чаще всего банки лояльно относятся к тем, кто сдает ипотечное жилье в аренду, поскольку для них главное, чтобы заемщик вовремя вносил платежи и закрывал долг. При этом если деньги с аренды идут на погашение ипотеки, то это не дает никакого права арендодателям считать квартиру своей собственностью. Однако арендодатель также имеет несколько обязательств перед арендаторами: так, в случае расторжения договора он должен выплатить обеспечительный платеж или вернуть залог, внесенный арендаторами.

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