Адвокат Краснов заявил, что фальшивые отзывы об отелях не являются основанием для судебных процессов

Свыше половины жителей России при выборе мест размещения на национальных курортах и в туристических странах доверяют отзывам в Сети. По словам почетного адвоката РФ Дмитрия Краснова, доверять отзывам все же можно, поскольку современные гостиничные агрегаторы и независимые интернет-площадки достаточно трепетно относятся к объективности пользовательских оценок объектов и следят за тем, чтобы на их сайтах не появлялось ангажированных хвалебных или ругательных отзывов. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Краснов подчеркнул, что в плане правовой сферы отзыв, даже если он ввел человека в заблуждение, едва ли может стать основанием для судебного разбирательства.

По мнению юриста, за отзывами в приложениях-картах следит модерация, то есть в случае появления негативного отзыва с пользователем связывается модератор для выяснения объективности мнения. В связи с чем отзывам, размещенным на сайтах непосредственно отелей или домов отдыха, следует доверять меньше. При этом независимые букинг-агрегаторы и оценочные платформы заинтересованы в том, чтобы публикуемые у них отзывы были объективными, поскольку это обеспечивает им приток пользователей.

Он добавил, что, если недовольство отелем приведет путешественника в суд, отзыв из Сети не станет являться основанием для разбирательств, так как сам по себе он ни к чему человека не обязывает. Кроме того, если отзыв подставной, то доказать это будет непросто.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что россияне могут заменить отдых в Турции поездкой в страны Латинской Америки.