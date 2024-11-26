Адвокат Квартальнова назвала способы вернуть деньги за билет при овербукинге

По словам адвоката Елены Квартальновой, для того чтобы вернуть деньги за билет при овербукинге, пассажиру прежде всего необходимо обратиться к представителю перевозчика. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что для этого следует найти сотрудника авиакомпании или начальника поезда и сообщить о ситуации, предоставив все нужные документы и билеты, а также зафиксировать факт нарушения, сделав фотографии или видеозапись, подтверждающие наличие билета и отсутствие свободного места.

По мнению юриста, после этого стоит требовать компенсацию. Так, в большинстве государств пассажир имеет право вернуть стоимость билета, получить альтернативное место на следующем доступном рейсе либо дополнительные услуги. При этом сумма компенсации зависит от серьезности нарушения и причиненного ущерба.

Она отметила, что если перевозчик отказывается добровольно компенсировать ущерб, то можно обратиться в суд. В таком случае нужно собрать все необходимые доказательства и обратиться к юристу.

Ранее юрист оценил решение суда, который защитил «Аэрофлот» и «Россия» от претензий пассажира.