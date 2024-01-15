Адвокат лидера «Левого фронта» Удальцова пожаловался на решение суда

Оппозиционера и социалиста Сергея Удальцова арестовали. Простив этого выступил его правозащитник Дмитрий Аграновский, сообщает RT .

Удальцова подозревают в оправдании терроризма в Сети (ст. 205.2 УК РФ). На закрытом заседании по решению Басманного суда Москвы его заключили под стражу до 15 февраля текущего года. До этого силовики провели допрос подозреваемого, а также обыски по месту его жительства и изъяли технику.

Адвокат, как стало известно с его же слов, не согласен с арестом подзащитного.

«Адвокат Сергея Удальцова сообщил RT, что подал апелляционную жалобу на его арест», — сообщают журналисты.

По предварительным данным, левый политический деятель публиковал в соцсетях информацию, которая оправдывала жестокие действия террористов. Уточнений по этой информации нет.

Сам Удальцов не признал свою вину в оправдании терроризма.

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