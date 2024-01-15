Экс-советник кабмина ФРГ заявил, что западные СМИ хотят сорвать мирный договор по Украине

Историк и бывший чиновник Александр Рар объяснил, зачем немецкие журналисты разжигают милитаристские настроения и задают вектор обострения конфликта между Германией, Россией и Украиной. Мнение специалиста передает URA.RU .

Рар ранее главенствовал над центром по РФ и Евразии при Германском совете по внешней политике. Он раскрыл, почему такие издания как Bild, позволяют себе накалять информационную обстановку. Именно это издание не так давно опубликовало информацию о якобы планах МО ФРГ по войне с Россией. Там также порассуждали, как в этом случае себя поведет НАТО. В самом оборонном ведомстве Германии опровергли информацию и назвали сценарий маловероятным.

Примечательно то, что скандальный материал опубликовали после создания предварительного документа о решении украинского кризиса.

«Я так понимаю, что на конференции в Давосе представители ряда ведущих стран мира именно разработали некий документ, как решить Украинский кризис дипломатическим путем», — объяснил Александр Рар.

По мнению эксперта, Запад пытается сорвать договоренности о мире на Украине. К тому же, информацию в зарубежном источнике сложно назвать утечкой: любое министерство обороны разрабатывает разные стратегии и реакции на самые экстренные и даже маловероятные случаи. Эта информация всегда имеется в базах данных.

Ранее сообщалось, что хуситы не намерены останавливаться в конфликте с США и Британией.