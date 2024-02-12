Адвокат Матвеев: суд может выпустить актера Ефремова по УДО, даже если потерпевшие против

60-летний актер Михаил Ефремов отбывает срок после смертельного ДТП на Садовом кольце в Москве. В 2020-м его приговорили к почти восьми годам колонии, но в 2023 году появился шанс законно выйти по УДО. Адвокат Тимур Матвеев объяснил KP.RU , что для этого даже необязательно учитывать мнение потерпевшей стороны.

В ДТП с участием Михаила Ефремова погиб 57-летний Сергей Захаров. Его гражданская супруга, как оказалось, уже не против досрочного освобождения актера из заключения, хотя ее мнение здесь не решает: она не признана потерпевшей. Ей считалась мама Захарова, но она скончалась пару лет назад. Спрашивать адвокатам актера оставалось лишь у сыновей жертвы. Их сейчас «атакуют» журналисты с предложениями пойти на интервью и в эфир за солидный гонорар: все для обсуждения УДО для Ефремова. Пока пресса получила отказ.

В СМИ полагали, что для УДО ключевым станет именно прощение и одобрение семьи Захарова. Однако адвокат Тимур Матвеев отмечает, что это не такой уж решающий фактор.

«Безусловно – суд принимает мнение стороны потерпевших при решении вопроса об условно-досрочном освобождении. Но даже если сторона потерпевших будет против, суд вправе принять решение и освободить человека из колонии по условно-досрочному освобождению. Поэтому мнение потерпевших здесь учитывается, но оно не будет определяющим. Суд сам вправе принимать решения», — объяснил юрист.

Суд при прошении условно-досрочного освобождения учтет следующее: выплаченную материальную компенсацию, поощрения за прилежное поведение во время заключения, отношение к труду. Решающим станет и мнение представителя администрации колонии, который скажет, исправился ли Ефремов, имеет ли он шанс на досрочную свободу.

Как известно, Ефремов работает на швейном предприятии и вставляет молнии в спецодежду. В свободное время он посвящает себя художественной самодеятельности. К примеру, его документальные проекты получали награды на конкурсах среди осужденных. Это очень весомые показатели, повышающие шансы на получение УДО.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат Ефремова высказался о сроке актера и его шансах досрочной выйти из колонии.