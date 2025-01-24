Адвокат Миронов предупредил об опасности оплаты переводом по телефону

Многие люди предпочитают оплачивать покупки на рынках и в небольших магазинах безналичным способом. Однако такой подход связан с определенными рисками, сообщил Анатолий Миронов, руководитель филиала московской коллегии адвокатов «Защита», в интервью агентству «Прайм».

Он утверждает, что нельзя с уверенностью сказать, что эти деньги были переведены в качестве оплаты за товар или услугу. Возможно, это был добровольный взнос.

«Как расходуются эти средства, неясно. Скорее всего, они идут в доход продавца, но не исключен и перевод преступникам-террористам. В этом случае рядовому покупателю грозит риск оказаться в числе пособников терроризма, что грозит уголовным наказанием и сроком до 10 лет тюрьмы», — пояснил Миронов.

Собеседник агентства добавил, что, скорее всего, правоохранительные органы не станут привлекать к ответственности человека, который совершил единоразовую покупку без злого умысла, например, оплатил овощи на рынке. Однако адвокат предупредил, что риск потратить время и нервы на объяснение обстоятельств все же существует.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали пособника телефонных мошенников, похитивших у пенсионера более 20 млн руб.