Адвокат Мусаев рассказал об адаптации экс-замминистра обороны Иванова в СИЗО

Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов адаптировался к условиям содержания в следственном изоляторе. Об этом сообщил его адвокат Мурад Мусаев, пишет РИА Новости.

Юридический защитник Иванова рассказал, что жизнь и условия содержания Иванова в СИЗО не отличаются от других арестантов. Состояние у экс-чиновника хорошее, он не жалуется. Однако на сделку со следствием идти не собирается. Иванов не хочет себя скомпрометировать, а еще считает себя совершенно невиновным по делу о взятке.

«Он адаптировался к изменившимся условиям жизни. Его положение не отличается от других арестантов», — сказал адвокат.

Тимура Иванова и его товарища Сергея Бородина обвиняют в получении взяток в особо крупном размере во время работы в МО РФ. Речь про сумму не менее миллиарда рублей, вину фигуранты не признают.

Недавно защита Иванов просила о смене меры пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. Однако суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил пребывание в СИЗО.