Бывшего заместителя министра обороны Иванова оставили под арестом

Решением Басманного суда Москвы до 23 декабря был продлен срок содержания под арестом бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что продлили подобную ограничительную меру и коммерсанту Сергею Бородину, который является предполагаемым соучастником преступлений, инкриминируемых бывшему замминистра. Судебное заседание состоялось в закрытом режиме, дабы не оглашать сведения о сборе доказательств.

Следователи придерживаются мнения, что Тимур Иванов, который в МО РФ руководил военно-строительным комплексом, вместе со вторым фигурантом дела причастны в получении взяток в особо крупном размере. Некоторое время назад Адвокат Мурад Мусаев сообщал РИА Новости, что Иванову вменяют взятки на общую сумму около 1 млрд рублей. Свою вину офицер отрицает.

Ранее сообщалось о том, что в расположенном рядом с Кремлем жилом здании были найдены апартаменты за 250 млн рублей, владельцем которых оказался Бородин.