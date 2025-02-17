Адвокат объяснил, почему изменения в законе о самообороне не будут работать

Бывший следователь СК РФ и прокуратуры и адвокат Максим Калинов в беседе с gazetametro.ru рассказал, почему предложенные депутатами изменения в законе о самообороне малоэффективны и вовсе могут не работать в России.

Применение самообороны допустимо только при угрозе жизни или здоровью, однако доказать это в суде тяжело, особенно если владелец дома защищался силовыми методами. Депутаты фракции ЛДПР предложили это изменить, внеся коррективы в 37 УК РФ («Необходимая оборона»). Один из авторов инициативы Ярослав Нилов отмечал, что после принятия проекта больше не понадобится выяснять, зачем злоумышленник проник в дом и доказывать, что угроза жизни действительно была.

Эксперт Максим Калинов скептически оценил новую идею, отметив, что на юридической практике изменения работать не будут.

«Я считаю полностью бессмысленной данную инициативу <...> На мой взгляд и по имеющейся практике, она почти не работает. Как правило, данную статью УК вообще не применяют, или применяют превышение пределов необходимой обороны, или идут уже на более тяжкую статью. Поэтому, считаю, работать данная статья не будет», — высказался адвокат.

Юрист напомнил про существование 139-й статьи УК РФ («Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица»), которая предполагает штрафы, общественные работы и колонию. Она применяется на практике чаще, а новые изменения, предложенные в ГД, требуют конкретики и детальных разборов со следователями и юристами.

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