В Госдуме предложили переименовать хостелы в ночлежки

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гусев выступил с инициативой использовать в официальных документах термин «ночлежка» вместо «хостел», сообщило РИА Новости со ссылкой на документ, оказавшийся в расположении редакции.

Это предложение, как отметил Гусев, нацелено на защиту русского языка от влияния англицизмов.

В рамках своей инициативы депутат направил обращения к ключевым фигурам в гостиничной отрасли. Так, например, предложение было представлено директору ООО «Ассоциация размещения» Алексею Бутримову, президенту Межрегиональной ассоциации хостелов и мини-отелей Михаилу Овсянникову, а также президенту Ассоциации развития индустрии хостелов Яне Бабиной.

В этих обращениях Гусев подчеркнул необходимость более тщательной работы с терминологией и стремление к сохранению культурной идентичности русского языка.

По мнению политика, термин «ночлежка» не только является более традиционным и понятным для российской аудитории, но также лучше передает суть и функции данного типа жилья. Гусев подчеркнул, что русский язык объединяет множество народов, и уважительное отношение к нему, а также сохранение его чистоты крайне важны для культурной идентичности страны.

11 февраля Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту русского языка и ограничение использования англицизмов.

Ранее сообщалось, что не менее 50 человек отравились в московском хостеле «Гостиница РБК сервис».