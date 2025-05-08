Адвокат оценила претензии экс-участницы «Дома-2» к авиакомпании

Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко обвинила авиакомпанию в намеренном разделении ее с дочерью, требуя доплаты за соседнее место. Однако адвокат Ирина Полянская пояснила в разговоре с URA.RU, что правила были соблюдены — ребенок летел с отцом, что полностью законно.

С января 2025 года действуют новые правила: авиакомпании обязаны бесплатно размещать детей до 12 лет рядом с родителями. Однако это касается только мест, предложенных при регистрации. За выбор конкретных мест может взиматься плата, с чем, вероятно, и столкнулась Алиана Устиненко.

«Конфликта можно было избежать, если уточнить рассадку при регистрации или вежливо попросить бортпроводников о помощи, а не устраивать публичный скандал», — отметила юрист.

При этом родители могут заранее спланировать рассадку, регистрируясь на рейс в нужной последовательности.

Ранее сообщалось, что севшие на запасных аэродромах 165 самолетов вылетели по назначению. Это рассказали в Росавиации.