Адвокат педиатра Буяновой: дело об оскорблении бойца СВО подлежит прекращению

Адвокат Оскар Черджиев рассказал «Газете.ру» , что 67-летней педиатр Надежда Буянова находится в шоке от развернувшейся вокруг нее ситуации с делом о фейках об армии РФ. По мнению юриста, его подзащитную освободят от ответственности, а разбирательства прекратят.

Врача-педиатра Надежду Буянову уволили из больницы после общения с ребенком, у которого отец погиб на СВО. Она назвала его «законной целью Украины», что возмутило вдову. Она пожаловалась на медика, а вскоре у специалиста начался настоящий следственный ад. Ее заподозрили в распространении фейков об армии РФ и даже начали расследование дела по соответствующей статье. Однако адвокат женщины заявил, что разбирательства могут прекратить: защита будет добиваться именно этого.

«Мы считаем, что действия незаконные, начиная от моего недопуска и заканчивая тем, что там все вверх дном перевернули, устроили погром фактически. Будем настаивать на прекращении дела, все основания для этого есть. Это оговор, клевета, даже если бы этого и не было, там нет признака публичности, соответственно, дело подлежит прекращению в любом случае. Сейчас его забрали из Тушино в более высокую инстанцию, в следственное управление Северо-западного административного округа, и там будут заниматься», — сказал он.

Кроме того, адвокат опроверг, что Буянова собирается уехать из России. По его словам, женщина находится в полнейшем шоке. Вместе они работают над тем, чтобы вернуть врача на работу, так как уволили педиатра «из страха».

Ранее адвокат экс-министра обороны ДНР Стрелкова заявил, что его подзащитного могут отправить на СВО.