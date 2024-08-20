Адвокат: подпись обвиняемого в мошенничестве генерала Попова была подделана

Почерковедческая экспертиза установила, что подпись в документах не принадлежит обвиняемому в мошенничестве и подлоге генерал-майору Ивану Попову, считает его адвокат Сергей Буйновский. Об этом сообщило издание ТАСС.

По словам Буйновского, результаты экспертизы, проведенной по инициативе Следственного комитета, являются одним из доказательств невиновности его подзащитного. Адвокат подчеркнул, что в документах стоит не подпись Попова, более того, он и не должен был там расписываться.

Сторона защиты отметила, что заключение почерковедов опровергает прямые доказательства виновности Иванова, и теперь обвинение основывается только на косвенных свидетельствах.

Ранее сообщалось, что генерал-майора не выпустили из-под домашнего ареста.